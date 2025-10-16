Воин вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Михайловского. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Михайловский. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 24 ноября 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Уважаемая община! С невыразимой болью и грустью сообщаем, что в бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, в Донецкой области погиб наш земляк. Отважный защитник, солдат, стрелок-снайпер 54-летний Алексей Михайловский", – говорится в сообщении.

Герой родился 16 июня 1969 года в Борисполе. После окончания школы получал профессию "инженер". Добрый, искренний, ответственный, целеустремленный, трудолюбивый, общительный Алексей был очень отзывчивым и всегда одним из первых шел на помощь всем, кто в этом нуждался. Очень любил животных, особенно собак.

А еще очень любил водить автомобиль, поэтому и место работы выбрал по зову сердца. Полномасштабное вторжение России на территорию независимой Украины застало Героя на рабочем месте – в КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения", где работал дежурным водителем.

Несмотря на то, что имел бронирование, Алексей в апреле 2023 года добровольно пошел в военкомат и присоединился к Вооруженным Силам Украины. И уже вскоре вместе с побратимами отправился в Донецкую область.

"24 ноября 2023 года в результате штурмовых действий противника в Донецкой области жизнь нашего Героя оборвалась... Сначала такой страшный статус "пропавший без вести", а сегодня наш Герой вернулся в родной город. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины... Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту", – добавили в горсовете.

Похоронят Героя в Борисполе на Аллее Героев Рогозовского кладбища, в пятницу, 17 октября.

