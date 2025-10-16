Ему навсегда будет 40: на фронте погиб военный с Киевщины Павел Гацюк. Фото

На Черниговщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Павел Гацюк. Жизнь украинского воина оборвалась 12 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Домой на щите возвращается воин Павел Гацюк, который погиб во время выполнения боевых задач на Черниговщине", – говорится в сообщении.

Павел Валентинович Гацюк родился 24 апреля 1985 года в Фастове. После завершения обучения работал бригадиром в ООО "Компания "Юнивест маркетинг", позже была работа печатником уже за пределами родного Фастова. 14 октября 2006 года Защитник женился на любимой Наталье. Позже семья пополнилась двумя детьми – Андреем и Софией.

С началом полномасштабного вторжения врага, мужчина добровольно стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Был главным сержантом-командиром стрелкового отделения стрелкового взвода 24 стрелковой роты 8 батальона ТРО. Имел позывной "Ганс". Павел Гацюк был надежным другом, любящим мужем и заботливым папой.

К сожалению, 12 октября 2025 года во время выполнения боевого задания на Черниговщине защитник Украины погиб.

"В скорби остались жена Наталья, дети Андрей и София, отец Валентин, теща Людмила, сестры Мария и Ольга и вся большая семья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

