Воды по пояс: в сети показали, как выглядел Гидропарк во время наводнения в 1970 году. Архивные фото

В 1970 году в столице зафиксировали сильный подъем воды в реке Днепр, в результате чего полностью затопило любимое место отдыха киевлян – Гидропарк. Благодаря неизвестному фотографу мы можем увидеть последствия стихии, бушевавшей более 50 лет назад.

Видео дня

Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Чтобы "прогуляться" по островам, некоторые использовали моторную лодку.

"Гидропарк во время наводнения. 1970 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть последствия стихии, бушевавшей в любимом месте отдыха киевлян.

Напомним, в Киеве в 1900-х годах на том месте, где сейчас находится столичное метро "Левобережная", располагалась Никольская слободка. В то время на месте метрополитена стояла церковь, а во время разливов Днепра по улицам можно было передвигаться только на лодках.

Благодаря работам украинского фотографа Ивана Ранчукова мы можем увидеть Киев таким, каким даже не знали. В частности, благодаря уникальным снимкам конца 1960-х – начала 1970-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!