Церковь вместо метро и на лодках по улицам: как выглядела Никольская слободка в Киеве в 1900-х годах. Фото

В Киеве в 1900-х годах на том месте, где сейчас находится столичное метро "Левобережная", располагалась Никольская слободка. В то время на месте метрополитена стояла церковь, а во время разливов Днепра по улицам можно было передвигаться только на лодках.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Vibe". В настоящее время эта локация выглядит совсем иначе.

"Никольская слободка (ныне район станции метро "Левобережная") в 1900-х годах", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть, как выглядела эта улица, в частности во время разливов Днепра, превращая улицы слободки в настоящие каналы Венеции.

Никольская Слободка – историческая местность на левом берегу Киева. Расположенный между современными улицами Евгения Маланюка и Каховской, пик развития территории пришелся на первую половину XX века. Здесь размещалось поселение неолита Днепро-Донецкой культуры.

В XIX веке на территории слободки существовал заезд, где путники на дилижансах могли отдохнуть перед переправой в Киев. В 1970–1980-е годы большая часть Никольской слободки была снесена (она простиралась до Русановского канала), а на ее месте построен жилой массив Левобережный.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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