Вместо отбитой руки – протез: в Киеве вернули на место скульптуру Маленького Принца. Фото тронули украинцев

В Шевченковском районе Киева на место вернули скульптуру Маленького Принца, пострадавшую от действий вандалов. Теперь вместо отбитой руки установлен протез, который стал частью важного социального проекта.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал известный украинский скульптор Константин Скритуцкий. Увидеть главного героя сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери можно на Пейзажной аллее.

"Многие люди ежедневно сталкиваются с проблемой принятия. Мы отводим глаза, когда видим человека без конечности, стараемся быстро пройти мимо, не заметить. И за эту неготовность к принятию мы, как общество, должны взять ответственность!... Появление скульптуры Маленького Принца с протезированной рукой в публичном пространстве в центре Киева – это наши художественные слова о понимании, о разрушении барьеров между "нами" и теми , кого общество порой несправедливо маркирует как "других", – написал Скритуцкий.

Скульптор подчеркнул, что протез символизирует выносливость и человечность, а также напоминает о том, что важно видеть сердцем и быть открытыми к миру.

Добавим, что пользователи соцсети с теплом отреагировали на возвращение Маленького Принца и "лайками" под постом поддержали решение восстановить скульптуру таким образом.

Эти изменения являются частью проекта "Держи мою руку". Его цель – поддержать людей, потерявших конечности, а также лиц с инвалидностью, способствуя открытости и инклюзивности в обществе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева возле пожарной части установили новые оригинальные элементы подсветки улиц. Они исполнены в виде огнетушителей и пожарных гидрантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!