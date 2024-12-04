Вместо отбитой руки – протез: в Киеве вернули на место скульптуру Маленького Принца. Фото тронули украинцев
В Шевченковском районе Киева на место вернули скульптуру Маленького Принца, пострадавшую от действий вандалов. Теперь вместо отбитой руки установлен протез, который стал частью важного социального проекта.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал известный украинский скульптор Константин Скритуцкий. Увидеть главного героя сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери можно на Пейзажной аллее.
"Многие люди ежедневно сталкиваются с проблемой принятия. Мы отводим глаза, когда видим человека без конечности, стараемся быстро пройти мимо, не заметить. И за эту неготовность к принятию мы, как общество, должны взять ответственность!... Появление скульптуры Маленького Принца с протезированной рукой в публичном пространстве в центре Киева – это наши художественные слова о понимании, о разрушении барьеров между "нами" и теми , кого общество порой несправедливо маркирует как "других", – написал Скритуцкий.
Скульптор подчеркнул, что протез символизирует выносливость и человечность, а также напоминает о том, что важно видеть сердцем и быть открытыми к миру.
Добавим, что пользователи соцсети с теплом отреагировали на возвращение Маленького Принца и "лайками" под постом поддержали решение восстановить скульптуру таким образом.
Эти изменения являются частью проекта "Держи мою руку". Его цель – поддержать людей, потерявших конечности, а также лиц с инвалидностью, способствуя открытости и инклюзивности в обществе.
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