Вместо Булгакова улица Вахтанга Кикабидзе: в Киеве переименовали еще 10 городских объектов
В Киеве во время заседания Киевсовета переименовали еще десять городских объектов. В частности, улицу Булгакова назвали в честь выдающегося грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице продолжается процесс дерусификации и декоммунизации.
"Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации достаточно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", – подчеркнул секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Так, в столице переименованы следующие городские объекты:
Соломенский район:
- проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;
- улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.
Деснянский район:
- улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.
Святошинский район:
- улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;
- библиотека имени А. Блока – библиотека имени Игната Юры.
Подольский район:
- переулок Яблочкова – переулок Компанийский;
- безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.
Дарницкий район:
- улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.
Печерский район:
- улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.
Шевченковский район:
- безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.
Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Воздухофлотского. Теперь он будет называться в честь Воздушных сил Украины.
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