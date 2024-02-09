Вместо Булгакова улица Вахтанга Кикабидзе: в Киеве переименовали еще 10 городских объектов

В Киеве во время заседания Киевсовета переименовали еще десять городских объектов. В частности, улицу Булгакова назвали в честь выдающегося грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице продолжается процесс дерусификации и декоммунизации.

"Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации достаточно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", – подчеркнул секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Так, в столице переименованы следующие городские объекты:

Соломенский район:

проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;

улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.

Деснянский район:

улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.

Святошинский район:

улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;

библиотека имени А. Блока – библиотека имени Игната Юры.

Подольский район:

переулок Яблочкова – переулок Компанийский;

безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.

Дарницкий район:

улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.

Печерский район:

улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.

Шевченковский район:

безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Воздухофлотского. Теперь он будет называться в честь Воздушных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!