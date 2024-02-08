В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь военных

Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Воздухофлотского. Теперь он будет называться в честь Воздушных сил Украины.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Такое название ранее поддержали киевляне и военные.

"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!" – написал Кличко.

Следует добавить, что на решение Киевсовета отреагировал командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Карты Google говорят, что наслаждаться прогулкой по проспекту Воздушных Сил можно больше часа. Благодарю всех киевлян, депутатский корпус и лично Виталия Кличко за доверие и уважение к нашим защитникам неба!", – написал Олещук.

Напомним, ранее мэр столицы сообщил, что Киевский городской совет в четверг, 8 февраля, во время заседания в рамках дерусификации должен принять ряд переименований городских объектов. В частности, это касалось и Воздухофлотского проспекта.

Напомним, в Дарницком районе улица Челюскинцев переименована в честь оборонявшихся украинских воинов, а впоследствии и освобождали от российских оккупантов остров Змеиный в Черном море. Соответствующее решение во время электронного голосования было поддержано 10 630 гражданами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева переименовали парк имени Пушкина в честь украинского писателя Ивана Багряного. Соответствующее решение во время электронного голосования было поддержано 13 699 гражданами.

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