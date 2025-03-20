Весенние каникулы в школах Киева: когда ученики уйдут на отдых и сколько он будет продолжаться

В Киеве весенние каникулы для учащихся столичных школ начнутся с понедельника, 24 марта. Они будут продолжаться неделю.

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Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщила пресс-служба КГГА. В настоящее время для детей организуют, в частности, работу кружков.

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 24 марта в столице для школьников начнутся весенние каникулы. До начала каникул образовательные заведения Киева продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения", – сообщил Мондриевский.

Чиновник добавил, что во время каникул для школьников в учебных заведениях организуют кружковую работу, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия.

Стоит добавить, что с 1 апреля столичные школы начнут прием заявлений в первые классы. В этом году родители впервые могут подать онлайн заявку через Портал услуг в разделе "Запись ребенка в школу". Документы также можно подать лично, по электронной почте или отправить по почте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине учебный год в школах проходит с 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025-го. Согласно решению Кабинета Министров, продолжительность занятий, отдыха между ними и другие формы организации образовательного процесса устанавливаются учреждением общего среднего образования в пределах времени, предусмотренного программой.

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