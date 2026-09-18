Верный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Андрей Рущак. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из села Клеховка Киевской области Андрей Рущак. Сердце отважного защитника Украины остановилось 12 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Фастовская община в трауре. С глубокой скорбью сообщаем о гибели Защитника Украины – Андрея Рущака, жителя села Клеховка", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 20 декабря 1987 года в селе Вильшанка Винницкой области. В 2004 году семья переехала в село Клеховка. Трудовую деятельность начал в Киеве, а впоследствии устроился на завод ВЕНС в городе Боярка. Работал на складе оператором.

Поступил на службу в ВСУ 12 июля 2024 года. Работал водителем в инженерно-саперном взводе "Карпатская Сечь". К сожалению, воин погиб 12 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Славянск, до последнего вздоха оставаясь верным присяге и народу Украины.

"Андрей Александрович был чрезвычайно добрым, отзывчивым человеком с храбрым сердцем. Он всегда был любящим мужем, лучшим отцом, сыном, братом и другом. С разбитым сердцем остались мама Светлана, сестра Людмила, дочь Виктория, племянницы, друзья, близкие и побратимы", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Корж. Жизнь отважного украинца оборвалась 1 июля 2026 года.

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