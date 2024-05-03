Фото хранятся в США: в сети показали, как выглядел Киев на уникальных снимках начала XX века

Старые снимки остаются для нас возможностью заглянуть в глубь истории Киева и увидеть его красоту. К примеру, в США в Вашингтонской библиотеке хранятся фотографии столицы Украины, сделанные в начале XX века.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Киев неизвестный" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство зданий на снимках не сохранилось до наших дней.

"Киев 1900-х. Фото, найденные в Вашингтонской библиотеке", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть исторический Подол, набережную, Крещатик, киевские утесы и другие известные локации столицы Украины.

Напомним, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Красота Киева всегда привлекала туристов, в том числе иностранных. В далеком 1966 году столицу Украины посетил один из самых выдающихся фотографов Швеции ХХ века Георг Одднер, который с помощью своей камеры сохранил и передал нам оттенки жизни города.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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