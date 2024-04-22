В сети показали, что в 1966 году увидел Киев один из самых выдающихся фотографов Швеции. Архивные фото

Красота Киева всегда привлекала туристов, в том числе иностранных. В далеком 1966 году столицу Украины посетил один из самых выдающихся фотографов Швеции ХХ-го века Георг Одднер, который с помощью своей камеры он сохранил и передал нам оттенки жизни города.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была столица 58 лет назад.

"Киев. Таким увидел город и людей шведский фотограф Георг Одднер: "Есть в реальности элемент поэтичности, его я хочу уловить". 1966 год", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Георг Одднер (17 октября 1923 – 7 октября 2007 ) был одним из самых выдающихся фотографов Швеции ХХ века.

Напомним, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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