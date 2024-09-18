В вагоне метро Киева был замечен необычный крылатый пассажир. Видео

В Киеве на "синей" ветке метрополитена был замечен необычный пассажир. В одном из вагонов подземки на перилах спокойно путешествовал голубь.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как он оказался в вагоне, неизвестно.

"Голубь в метро на Оболонской ветке зайцем решил проехаться. Надеемся, он никому из сидячих пассажиров не предвещал обогащения", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как птица сев на поручень, едет в одном из вагонов метро.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в среду, 18 сентября, утром заметили бегавший между жилых домов лося. Событие произошло на улице Нагорной.

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