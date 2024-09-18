Бегал среди домов: в Киеве неподалеку от центра заметили лося. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 18 сентября, утром заметили лося, бегавшего между жилыми домами. Событие произошло на улице Нагорной.

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Об этом сообщили в соцсетях. Как животное оказалось так далеко от леса, пока неизвестно.

"Между тем почти в центре Киева по Шевченковскому району гуляет лось. Улица Нагорная. Полиция на месте. Наверняка ждут зоозащитников", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как животное бегает по пустой улице города.

Лось – род млекопитающих, самый большой представитель семьи оленевых. Он встречается в Украине, где его численность резко сократилась, поэтому 9 ноября 2017 года лося внесли в Красную книгу страны решением Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины после соответствующего предложения в мае 2017 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения проживают благородные олени, которые очень хорошо чувствуют себя на территории, которую покинули люди. Этим животным всегда восхищаются – его красотой и грацией, однако ночью они могут вызвать страх через свои рога, которые на самом деле являются опасным оружием.

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