В ЦПАУ Киева с 12 мая начнут регистрировать домашних животных: для кого процедура обязательна

В Киеве запускают новый сервис регистрации домашних животных в Центрах предоставления административных услуг. Сейчас он является обязательным для собак и будет доступен с 12 мая.

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Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины", передает пресс-служба КГГА. После регистрации животному присваивают уникальный номер.

"Сейчас регистрация является обязательной для всех собак, а для кошек - по желанию владельца. Прежде всего это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне для регистрации владельцу необходимо лишь подать заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦНАПе, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на любимца.

Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех Центрах предоставления административных услуг города.

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