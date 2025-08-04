В центре Киеве загорелась легковушка возле главка столичной полиции. Видео

В центре Киева в понедельник, 4 июля, на Софийской площади загорелся легковой автомобиль. Чрезвычайное происшествие произошло возле здания, в котором находится Главное управление Нацполиции столицы и Печерский райсуд.

Видео дня

Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. Информации о пострадавших пока не поступало.

Что известно

"На Софийке пылает машина", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео можно увидеть, как горит автомобиль посреди дороги на улице Владимирской – между Софийской площадью и зданием, в котором находится Главное управление Нацполиции столицы и Печерский райсуд.

Стоит добавить, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели пожарной части, которая находится совсем рядом.

Чрезвычайные происшествия в Украине

Во Львове днем в понедельник, 4 августа, в результате взрыва вспыхнул пожар в гостинице, над городом поднялся высокий столб дыма. Огонь охватил несколько верхних этажей, из здания эвакуировали 15 человек. Шесть человек пострадали, из них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в субботу, 2 августа, ликвидировали масштабный пожар на предприятии, который вызвала российская атака. Спасатели более суток тушили огонь на площади 10 тысяч квадратных метров.

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