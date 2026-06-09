В центре Киева произошло тройное ДТП с участием авто полиции. Фото

В Шевченковском районе Киева во вторник, 9 июня, произошло ДТП с участием автомобиля полиции и двух легковушек. В результате столкновения машин образовалась небольшая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

"На улице Назаровской (Шевченковский район столицы) состоялось серьезное тройное ДТП с участием полиции и двух легковушек – BMW и предположительно Renault", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть последствия ДТП. В частности, автомобиль полицейских в результате столкновения был серьезно поврежден. На месте наблюдается небольшая пробка.

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Информация о травмированных и причинах аварии уточняется.

Напомним, в Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за пьяным водителем. Пытаясь скрыться, злоумышленник повредил три служебных автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Оболони в Киеве утром в воскресенье, 7 июня, произошло серьезное ДТП. Легковой автомабиль на большой скорости вылетел с дороги на тротуар – авария случилась рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой: без жертв обошлось чудом.

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