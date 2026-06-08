В Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, повредил три служебных авто. Подробности и фото

В Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за пьяным водителем. Пытаясь скрыться, злоумышленник повредил три служебных автомобиля.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, во время патрулирования в Днепровском районе инспекторы заметили автомобиль Honda, который двигался по городу без номерного знака. Патрульные подали водителю легковушки сигнал об остановке, однако он его проигнорировал и начал убегать, увеличивая скорость движения.

Полицейские начали преследование и заблокировали машину на улице Строителей. Водитель не прекратил попыток побега и повредил три служебных автомобиля. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

"Во время общения с водителем и пассажиром патрульные обнаружили у них явные признаки опьянения. Мужчины вели себя агрессивно и пытались покинуть место происшествия. Их задержали с применением спецсредств в соответствии со ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции", – уточнили в пресс-службе.

Инспекторы установили, что водитель лишен права управления авто сроком на 10 лет за управление в состоянии опьянения. Несмотря на это, он снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

На нарушителя составили протоколы за:

нарушение ПДД, повлекшее аварию (штраф 850 гривен);

управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен);

невыполнение законного требования об остановке (штраф 153 гривны);

эксплуатация автомобиля без номерного знака (1090 гривен);

управление транспортным средством лицом, лишенным права управления (штраф 20 400 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева правоохранители остановили водителя, который "дрифтовал" на бульваре Леси Украинки. Как оказалось, мужчина имел признаки наркотического опьянения, а также он был ранее лишен прав.

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