Арка Свободы украинского народа находится в Крещатом парке и именно отсюда открывается фантастический вид на Подол и левый берег Киева. Но 50 лет назад здесь заходился один из самых любимых фонтанов столичных детишек – "Слон".

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Уникальные фото и история фонтана были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Эта локация стала жертвой советской "дружбы народов".

"Крещатый парк существует под разными названиями уже более века. Там всегда любили отдыхать киевляне и гости города. Начиналось все с сада Купеческого собрания, где была красивая эстрада, удобные скамейки, статуи в античном стиле. Именно на этом месте недавно стояла пропагандистская гигантская скульптура Дружбы народов Но стоит вернуться на 50 лет назад, тогда на месте типовых советских скульптурных сооружений стоял милый фонтан "Слон", который очень любили детишки", - рассказали авторы проекта.

После захвата большевиками Киева они решили превратить Купеческий сад в Пионерский парк. Место хорошее, тем более не так уж много изменений требовалось. Проектом занимались студенты Строительного института, которыми руководил академик Даниил Заболотный. Бывшие зимние павильоны были переоборудованы для проведения детских занятий, в начале парка на постаментах застыли пионеры, и на флагштоках развевались красные советские флаги.

Не хватало только фонтанов. Сергей Александрович Фролов в 1936 создал макет скульптуры "Слон". Фонтан занял место дореволюционной статуи Аполлона.

"Слоник стоял на задних ногах, подняв хобот доверху. С того хобота наверх била 6-метровая струя воды. С бортиков фонтана тоже струилась вода. А вокруг обильно росли канны. Слону удалось пережить Вторую мировую войну, когда советские подпольщики взорвали Крещатик и улицу Городецкого", – добавили специалисты.

В тяжелое послевоенное время скульптура продолжала радовать детей. В 70-е годы было решено поставить в парке скульптурную композицию, посвященную Переяславской раде, то есть, как тогда говорили, "дружбе народов". И симпатичному слонику не хватило места, его сменила помпезная Арка и два 6-метровых мужчины с флагом.

"Вот так милый Слоник, вызвавший радость у детей и взрослых, переживший войну, стал одной из первых в Киеве жертв "дружбы" Украины с Россией. Сегодня маленькая бронзовая копия слоника находится у арки. Она была создана в рамках проекта "Шуквй!", – резюмировали авторы.

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