В список объектов культурного наследия Киева внесено 200-летнее здание на столичном Подоле. Фото

В столице в список объектов культурного наследия Киева внесено 200-летнее здание на улице Набережно-Крещатицкой, 13. В 1894-1902 годах здесь размещалась еврейская молельня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Этот объект расположен на территории Историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".

"Директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева подписала приказ о занесении здания бань купца М. Бубнова, где в 1894-1902 годах размещалась еврейская молельня, в Перечень объектов культурного наследия города Киева", – рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что ранее, чтобы предотвратить возможный снос здания, профильный Департамент КГГА уже поручал профильным специалистам приступить к исследованию и сбору необходимых архивных, библиографических материалов по указанному объекту. Это было нужно для дальнейшего рассмотрения и предоставления памятнико-охранного статуса

Кроме того, инспекторы неоднократно осматривали историческое здание. Во время одной из проверок был обнаружен забор с информационным щитом, а также был зафиксирован частичный демонтаж кровли дома. Заказчику работ вручено предписание с соответствующими охранными требованиями.

В КГГА отметили, что это здание расположено на территории Историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". А также в пределах Центрального исторического ареала столицы, памятки истории и ландшафта "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр".

"Также здание расположено в пределах памятника археологии местного значения - "Культурный слой Подола. Раздел (в пределах улиц Набережно-Крещатичской, Введенской, Кирилловской, урочища Гончары-Кожемяки) ІХ-ХVІІІ века", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, пивоварни Карла Шульца, являющиеся уникальным комплексом промышленной архитектуры, признаны объектом культурного наследия Киева. Построенное в 1860-1890 годах историческое здание на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения.

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