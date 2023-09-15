Пивоварни Карла Шульца в столице признаны объектом культурного наследия Киева – КГГА

Пивоварни Карла Шульца, являющиеся уникальным комплексом промышленной архитектуры, признаны объектом культурного наследия Киева. Построенное в 1860-1890 годах историческое здание на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения.

Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева, передает пресс-служба КГГА. Комплекс находится на Голосеевском проспекте.

По словам чиновника, здания на территории исторической киевской пивоварни не состояли на учете объектов культурного наследия. Однако пивзавод Карла Шульца имеет историко-культурную ценность и внесен в перечень объектов ХІХ-ХХ ст., которым может угрожать уничтожение или повреждение.

Видео дня

"Пока я подписала приказ о занесении Пивоваренного завода семьи Шульц (проспект Голосеевский, 8) в Перечень объектов культурного наследия Киева. Кроме того, теперь историческое здание имеет статус только что обнаруженного объекта культурного наследия. Наша работа продолжается ради спасения самобытных памятников, имеющих особую ценность. Сохраним нашу историю", – подчеркнула Соловьева.

По ее словам, построенное в 1860-1890 годах историческое здание на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения.

В КГГА напомнили, что еще в феврале 2023 года пивоварню Карла Шульца начали разбирать строители. Однако противоправные действия тогда приостановила Киевская городская прокуратура. Ведь застройка должна происходить согласно правилам и согласованной документации.

Как сообщал OBOZREVATEL, дом на улице Владимирской в Киеве, с балкона которого, по не подтвержденной пока информации, мог выступать Михаил Грушевский, занесен в Перечень объектов культурного наследия. Раньше здесь была гостиница и ресторан "Древняя Русь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!