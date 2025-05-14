В сети вспомнили, как в Киеве 29 лет назад начали очищать Днепр от затопленных судов. Уникальные фото

В начале 1990-х годов в Киеве в акватории Днепра можно было увидеть большое количество затопленных и полузатопленных судов. Чтобы очистить реку 14 мая 1996 года городские власти начали процесс подъема и утилизации этих плавсредств.

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Уникальные снимки и историю на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал первый в независимой Украине Киевский городской голова Леонид Косаковский. Первым таким плавсредством стала бесхозная баржа на берегу Рыбальского полуострова.

"14 мая 1996 года столичная власть начала выполнение программы очистки акватории Днепра в пределах Киева от затопленных и полузатопленных судов, разбросанных на прибрежной полосе. 9 августа 1995 года я вместе с моими профильными заместителями, руководителями соответствующих подразделений и служб КГГА объехал на катере акваторию бассейна р. Днепр в пределах г. Киева. Тогда мы увидели вдоль берегов Славутича много полузатопленных судов, огромные кучи металлолома", – рассказал Косаковский.

По его словам, результатом этой поездки стало решение КГГА, которым предусматривалось выполнить комплекс мероприятий по очистке Днепра и его берегов от затопленных и полузатопленных плавсредств. Эта работа имела целью предотвратить экологическое бедствие, избавиться от брошенных на произвол судьбы плавсредств, которые представляли угрозу для окружающей среды и здоровья киевлян, безопасности судоходства, благоустроить живописную прибрежную зону Славутича.

14 мая 1996 года работники акционерного общества "Судоподъем" подняли первое из таких судов - бесхозную баржу на берегу Рыбальского полуострова.

С тех пор до 1998 года подняли более 100 судов, их порезали и отправили на переработку, а в тех местах, где находились затонувшие корабли и ржавые баржи, берега стали чище, появились пляжи и зоны отдыха.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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