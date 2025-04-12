В сети вспомнили историю уникального Анатомического театра Киева, открытого в 1853 году. Фото

В ноябре 1853 года в центре Киева был открыт Анатомический театр. Здесь проводились научно-исследовательские показы, а коллекция костей была единственной во всей Европе и считалась лучшей.

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Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества Kyiv Vibe. Журнал города. Заведение сохранилось и является одним из крупнейших медицинских музеев не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

"6 ноября 1853 года в Киеве на современной улице Хмельницкого, 37 начал работу Анатомический театр. Это специализированное здание, где в XVII-XIX веках проводились научно-исследовательские показы анатомических сечений", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что коллекция развития костей в театре была единственной во всей Европе и считалась лучшей среди известных. В 1923 году Анатомический театр был переведен на улицу Мечникова № 5. К 1930 году в здании находились аудитории Киевского медицинского института.

С течением времени коллекции постепенно перевозили в другие здания. Значительная часть из них хранится в морфологическом корпусе НМУ им. О.А. Богомольца.

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Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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