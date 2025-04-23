В сети появился 'вброс' об открытках с символикой оккупантов в Киеве: полиция все опровергла. Фото

В соцсетях распространили снимки с сообщением о том, что якобы в Киеве неизвестные расклеили листовки, в частности с символикой оккупационных войск. В полиции опровергли фейк, подчеркнув, что опубликованные фото имеют явные следы фотомонтажа.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Граждан призвали доверять только официальным источникам информации.

"Полиция Киева информирует, что сегодня утром в некоторых Telegram-каналах появились публикации о том, что в городе неизвестные расклеили листовки с символикой оккупационных войск и пропагандистскими лозунгами", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, информация об открытках была зарегистрирована, а на ее проверку были немедленно направлены работники территориальных подразделений полиции.

Во время тщательного обследования территории районов города ни одной листовки обнаружено не было. Кроме того, при детальном анализе снимка можно заметить, что они сделаны с помощью фотомонтажа.

"Работники полиции призывают администраторов медиаресурсов не распространять непроверенную и недостоверную информацию! Помните, наш враг коварен и ведет войну против украинцев на разных фронтах, в том числе и в публичном пространстве. Публикуя такую информацию, вы только подыгрываете агрессору", – подчеркнули в пресс-службе.

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