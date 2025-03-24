В сети распространяют постановочное видео якобы похищения работниками ТЦК мужчины с ребенком на Херсонщине: в ЦПД объяснили, почему это фейк

В сети появился фейк о якобы похищении работниками ТЦК и СП мужчины с ребенком на Херсонщине. Видео, которое распространяют вражеские Telegram-каналы, является постановочным.

Видео дня

Сами же российские пропагандисты впоследствии начали его опровергать. Об этом 24 марта сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Этот ложный материал распространил сайт российской сети Pravda в Чехии. Он постоянно публикует дискредитационные материалы об Украине.

"На видео невозможно идентифицировать лица либо место съемки, что является признаком фейковости, кроме того, персонажи на видео не выглядят естественно, а их поведение похоже на срежиссированное. Особенно бросаются в глаза крупные планы с детской коляской", – обратили внимание эксперты ЦПД.

Целью вброса является дискредитация работников ТЦК и СП и мобилизационного процесса в Украине в целом.

Напомним, что сеть из 24 вебсайтов с общим названием Pravda создали россияне для распространения своей пропаганды на страны Европы. Все эти сайты зарегистрированы в РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее государство-агрессор запустило информационную операцию, чтобы испортить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. Для этого в ход пошел сфальсифицированный "документ" о якобы стремлении Киева инспирировать начало вооруженного конфликта между этими двумя странами.

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