В сети показали наводнение в Киеве в начале ХХ века: атмосферное фото

Жизнь на берегу реки всегда несет с собой определенные риски. И еще в начале ХХ века жители Киева регулярно страдали от разливов Днепра.

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Конечно, с появлением фотографии подобные проявления стихии начали фиксировать на пленку. Кадр одного такого наводнения опубликовало Facebook-сообщество "Клуб коренного киевлянина".

На снимок попал участок улицы Межигорской. Она расположена на Подоле – это низинный район Киева на правом берегу Днепра, который до сих пор время от времени заливает речными водами. Вероятно, кадр удалось сделать во время сильного весеннего разлива.

На фото мы видим элегантно одетых горожан, пытающихся перебраться через улицу. Но поскольку уровень воды поднялся достаточно высоко, передвигаться им приходится через импровизированный мостик, высота которого почти достигает второго этажа дома, который виден на заднем плане. Они вышли на этот мостик и позируют фотографу.

Если присмотреться к снимку, то можно заметить и лодку, которая проплывает под мостиком. В те годы Подол весной регулярно заливало так сильно, что передвигаться приходилось именно на плавсредствах.

Сейчас проблему подтопления Подол удалось решить с помощью бетонной набережной, которая сдерживает весенние разливы Днепра. Конечно, если вода при этом не поднимается аномально высоко.

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