В сети показали, как выглядел Киев в 1930-х годах. Уникальные фото из украинского архива

Снимки Киева, хранящиеся в разных архивах и коллекциях, всегда были возможностью заглянуть в историю старого города. В частности можно увидеть, чем жила столица в 1930-х годах.

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Старые фото опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Город сильно изменился за эти годы.

"Киев 1930-х годов на архивных фотографиях. ЦГАЭА (Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив)", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях мы можем увидеть не только улицы столицы, но и ее жителей.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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