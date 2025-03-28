В сети показали Киев в 1947 году глазами 'отца' фотожурналистики Роберта Капы. Фото

Колоризация не только добавляет новой жизни фото, но и позволяет взглянуть на старый Киев по-новому и почувствовать дух прошлого века. Например, в 1947 году легендарный фотограф Роберт Капа и писатель Джон Стейнбек посетили столицу Украины и сделали серию снимков, которые "обновили" с помощью ИИ.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев живая история". Можно увидеть жизнь послевоенного города.

"Колоризированный Киев, 1947 год (с помощью ИИ)", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе легендарный фотограф Роберт Капа и писатель Джон Стейнбек посетили Киев и были поражены атмосферой города и его жителями.

"Мы уже неделю здесь и останемся до следующей пятницы... Украинцы – невероятно доброжелательные люди с отличным чувством юмора. Я усердно записываю наши долгие беседы с крестьянами и рабочими, чтобы ничего не забыть. Нам действительно удалось побывать здесь. Мы увидели так много", – отметил один из иностранных гостей.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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