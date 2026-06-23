"Ход истории в регионе зависит от Украины": польский публицист рассказал, как предотвратить ухудшение отношений между Киевом и Варшавой

Известный польский публицист Славомир Сераковский считает, что наибольший шанс для развития отношений между Украиной и Польшей связан с нашей победой над страной-агрессором Россией. По его мнению, предотвратить ухудшение отношений между Киевом и Варшавой может более тесное военное сотрудничество.

Видео дня

Об этом Сераковский сказал в интервью "Укринформу". Он отметил, что победа Украины в войне может решить многие проблемы во всей Европе, хотя и повлечет за собой несколько новых, например, конкуренцию между польскими и украинскими фермерами.

Однако, как отметил публицист, именно такие проблемы Европейский Союз научился решать с помощью переговоров, что удавалось в сотнях случаев.

"Почему бы это не должно получиться у Украины, и почему Польша должна относиться к Украине как к какому-то исключительному случаю? Поэтому я по-прежнему считаю, что ход истории в этом регионе зависит прежде всего от Украины. Я очень рад, что украинцам все реже приходится оглядываться на других и они все больше зависят от самих себя, а не от прихотей союзников", – заявил Сераковский.

Важным шагом, который может предотвратить ухудшение отношений между Киевом и Варшавой, является все более тесное военное сотрудничество, добавил он.

"Поляки испытывают потребность в вооружении, и любой реальный технологический прорыв, достигнутый благодаря Украине, будет трудно недооценить кому бы то ни было. Украина имеет конкретные преимущества и просто обязана ими воспользоваться", – сказал поляк.

Как сообщал OBOZ.UA, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш констатировал, что отношения между Украиной и Польшей развиваются "в очень плохом направлении". В связи с этим многие поляки начали задумываться о том, как будут выглядеть отношения между странами. Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая "эскалация" играет на руку "врагу".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также высказался по поводу напряженности в отношениях с Польшей. Он заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному лидеру диктовать ей трактовку собственной истории. По его словам, Киев всегда ценил поддержку Варшавы, однако не готов к политическим манипуляциям на чувствительных темах.

Сибига подчеркнул, что Украина не стремилась к обострению двусторонних отношений с Польшей и всегда действовала конструктивно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!