Уже сообщалось, что дальность новейшей украинской ракеты "Фламинго" – три тысячи километров (при этом она может нести боевую часть весом до 1150 кг).

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Далее текст на языке оригинала.

А тепер вже й президент Зеленський офіційно заявив, що українські дрони [!] зможуть завдавати ударів по території Росії на відстань понад [!] 3000 кілометрів.

За його словами, українська сторона продовжуватиме відповідати на російські атаки та збільшуватиме дальність своїх засобів ураження.

Тож Новосибірськ - це реальність. Ну хіба що китайці висловлять якусь ЗУСТРІЧНУ пропозицію…

Саме ж про КНР я кажу з тих міркувань, що за бажання припинити російську війну в Україні Китай може це зробити значно швидше й ефективніше, ніж Сполучені Штати й Європа хоч разом, хоч окремо: "одним дзвінком".

Так звана Цивілізація настільки залежна від власної вельми невдалої демократії з виключною орієнтацією на понадмірне споживання (рівень життя охлосу) й тупого консенсусного бюрократизму, що вже зажерлась і не здатна ані на що, крім підтримки в себе стабільної нестабільності через постійне тасування урядів та інших владних інституцій.

Тільки за час війни в Україні демократичні струси відбулися в США, в Німеччині (де й поточне керівництво країни вже тримається на шмарклях), Польщі (де новий президент називає Волинь і Галичину "польська земля"), при цьому в Великій [колись] Британії взагалі от-от має з’явитися п’ятий (!) прем’єр – якщо рахувати лише роки повномасштабної агресії мордору, не звертаючи уваги на усілякі дрібненькі, але капосні Угорщини-Словаччини.

Й про що з ними усіма можна домовлятися?

Чого реально вартують їх так звані гарантії чи договори/декларації на 100 років, як з тією самою Британією, що навіть ніколи не знає, хто з її безлічі різнобарвних етнічних іноземців керуватиме їх DEIбанутою країною хоча б наступного місяця?

А чого реально вартуватиме, скажімо, славнозвісне НАТО, може, вже взимку, навіть не розглядаючи, що від нього залишиться, якщо казати про більш довготривалі терміни - на два-три Трампи наперед?

От і кажу про Китай. Адже треба й війну надовго припинити, й Сибір поділити з кимось…