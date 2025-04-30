В сети показали, какой была весна в Киеве в 1978 году глазами известного украинского фотографа. Старые снимки

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. В 1978 году известный украинский фотограф Николай Козловский с помощью камеры сохранил для нас виды весенней столицы.

Видео дня

Старые фото опубликовали на странице сообщества "Группа История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Мастер отлично передал красоту города.

"Когда в город приходит весна. Фото М. Козловского. 1978 год. Киев", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, каким был город в те годы, цветы в ботсаду Фомина, одуванчики и каштаны на площади и другие известные локации столицы.

Николай Федорович Козловский (8 мая 1921 года, Сумы, Харьковская губерния – 15 августа 1996 года, Киев) – украинский мастер фотографических дел. Заслуженный работник культуры Украины.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!