В сети опубликовали первые фото Киева, сделанные в 1852 году. Уникальные снимки

В 1852 году Киев посетил знаменитый британский мастер Роджер Фентон. Именно он сделал первые уникальные фотографии нашей столицы, снимки которой сохранились до наших дней.

История и фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На фотографиях можно увидеть, как выглядела столица более 170 лет назад.

"Самые первые из известных фотографий-колотипий Киева и Андреевской церкви сделал в 1852 году знаменитый британский мастер Роджер Фентон (1819-1869), вошедший в историю как человек, изменивший мир", – рассказали авторы проекта.

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В те годы Фентон начал заниматься новым видом искусства – фотографией и поездка его в Киев была связана со строительством Чарльзом Виньолем первого капитального моста через Днепр. Инженер Виньоль уговорил своего друга Фентона и художника Джона Бурне сфотографировать разные этапы строительства Цепного моста (до наших дней, к сожалению, не сохранился).

Невозможно сказать, сколько фотографий было сделано в Киеве, потому что сохранившиеся разбросаны по миру. Фентон снимал Днепр, панораму столицы с левого берега и виды Подола, а также зарисовал первые постройки на Крещатике. В октябре 1852 Фентон и Виньоль отправились в Лондон, а Бурне остался в городе, чтобы продолжить фотофиксацию строительства моста еженедельно.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

В Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева есть микрорайон, который более известен среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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