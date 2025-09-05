В сети показали, каким в 1915 году увидела Киев сестра милосердия Американского Красного Креста. Фото

В 1915 году Киев посетила сотрудница миссии Американского Красного Креста, сестра милосердия Мэри Ферли. Благодаря фотоаппарату мы можем увидеть зимний город ее глазами.

Фото были опубликованы на странице сообщества "Киевской истории" в социальной сети Facebook. Чернобелые снимки прекрасно передают атмосферу столицы Украины тех времен.

Взгляд в прошлое

"Серия фотографий Киева, сделанная сестрой милосердия Мэри Ферли, сотрудницей миссии Американского Красного Креста, которая работала в Киеве в 1915 году", – говорится в сообщении.

Среди прочего, на опубликованные фото можно узнать нынешний Дом учителя и Национальную оперу Украины имени Тараса Шевченко, а также увидеть простых жителей столицы Украины.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

