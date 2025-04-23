В сети показали, каким увидел Киев английский фотограф в 1958 году. Архивные снимки

Столица Украины всегда привлекала туристов из разных городов и стран своей красотой и зелеными улицами. В 1958 году Киев посетил английский фотограф Джон Шульц, который сделал снимки города и его жителей.

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Старые снимки опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, каким был город 67 лет назад.

"Интересный взгляд в прошлое! Во времена СССР смелые иностранные туристы рисковали зафиксировать на пленку жизнь без купюр. Им удавалось делать уникальные уличные фото, которые потом публиковались на родине. Сегодня эти архивные сокровища оцифрованы, и мы можем увидеть настоящий Киев 1958 глазами английского фотографа Джона Шульца", – говорится в сообщении.

На старых снимках можно увидеть разные локации столицы, в частности, Андреевский спуск, Пешеходный мост и Крещатик.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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