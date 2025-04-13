В сети показали, какая панорама открывалась на Труханов остров из центра Киева в 1950 году. Уникальное фото

Остров Труханов в Киеве является любимым местом отдыха жителей и гостей столицы. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, каким видели это место в 1950-х годах с Владимирского спуска.

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Снимок опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Сейчас эта локация выглядит совсем иначе.

"Владимирский спуск, 1950 год", – говорится в сообщении.

Опубликованная панорама достаточно интересна благодаря своим видам. Тогда на Владимирском спуске еще ездили трамваи, а на Трухановом острове было очень мало деревьев.

Остров Труханов – остров на Днепре, напротив центральной части Киева между главным руслом Днепра на запад и его отногой Черторыем на восток; площадь около 450 гектаров. В середине 19 века на Трухановом острове появились первые дома, в 1880-х гг. встал рабочий дом. Когда ее уничтожили во время Второй мировой войны, остров превращен в место отдыха.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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