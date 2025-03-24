В сети показали, как выглядел Киев в начале 1970-х годов. Архивные фото

Старые фотографии помогают нам погрузиться в историю Киева, а также увидеть его красоту. Благодаря работе неизвестного фотолюбителя мы можем рассмотреть столицу Украины, какой она была в начале 1970-х годов.

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Снимки опубликовали в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. К сожалению, не все здания на фотографиях сохранились до наших дней.

"Серия неизвестного фотографа начала 1970-х годов", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть центр Киева, Крещатик, Печерск, Сенной рынок, Майдан Незалежности и другие локации столицы.

Напомним, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Во время Второй мировой войны Киев более двух лет находился под германской оккупацией. Благодаря уникальным фото мы можем увидеть, каким был город с 1941-го по 1943 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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