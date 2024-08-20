В сети показали, как выглядело первое здание Железнодорожного вокзала Киева в 1890-х годах. Архивное фото

Первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева строили в течение 1868-1870 годов. Благодаря неизвестному фотографу, мы можем узнать, как она выглядела в 1890-х годах.

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Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, в 1913 году ее разобрали.

"Старый железнодорожный вокзал, 1890-е годы", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованном фото можно увидеть старое здание вокзала, несколько поездов и пассажиров, ожидающих прибытия своего транспорта.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 для обслуживания железных дорог "Киев – Балта" и "Киев - Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция тогда была в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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