В сети показали, как выглядело первое здание железнодорожного вокзала Киева в 1890-х годах. Архивное фото

Первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева было строили в 1868–1870 годах. В 1890-х годах неизвестный фотограф снял его на пленку, благодаря чему мы знаем, как он выглядел.

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Историческое фото было опубликовано в Telegram-канале "Киев, живая история". На снимке можно увидеть главные ворота столицы около 130-летней давности.

"Старый железнодорожный вокзал. 1890-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть старое здание вокзала, несколько поездов и пассажиров, ожидающих прибытия своего транспорта.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева.

Входит в состав Киевского железнодорожного узла. Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 для обслуживания железных дорог "Киев – Балта" и "Киев – Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция тогда была в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная Институтская улица возникла в начале XIX века вдоль древнего, известного со времен Киевской Руси, Ивановского пути. В настоящее время эта местность стала символом борьбы украинцев за демократию и пути к европейскому будущему.

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