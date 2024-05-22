В сети показали, как выглядела улица Грушевского и Европейская площадь на картине 1860 года. Фото

Будущая улица Михаила Грушевского в столице возникла вдоль древнего Ивановского пути, известного со времен Руси. Благодаря картине 1860 года мы можем увидеть, какой она была в те времена, а также рассмотреть киевские холмы.

Старая картина была опубликована в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Эта локация изменилась до неузнаваемости.

"Крещатый Яр (да, здесь будет улица Грушевского), 1860 год", – говорится в сообщении.

На рисунке можно увидеть не только сам Яр, но и будущую Европейскую площадь, а также Кафедральный собор Святого Александра и купола Михайловского златоверхого монастыря.

Улица Михаила Грушевского возникла вдоль древнего Ивановского пути, известного со времен Руси. С давних времен существовала как дорога, соединявшая Разделение с Печерском[1]. Древнейшая часть улицы, которая начала застраиваться с середины XVIII века, приходится на отрезок между Крепостным переулком и Арсенальной площадью.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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