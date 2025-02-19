В сети показали, как выглядела центральная часть Киева в 1987 году. Архивные фото

Старые фотографии остаются прекрасной возможностью заглянуть в историю Киева. В частности, увидеть, каким был город за несколько лет до обретения Украиной независимости – в 1987 году.

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Снимки опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Некоторые локации на фотографиях сильно изменились.

"Подборка фотографий центральной части Киева, 1987 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, в частности, Софийскую и Галицкую площади, известную "тарелку" на Лыбидской и Подол.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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