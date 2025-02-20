В сети показали, как выглядела Троещина в Киеве в первые годы застройки. Фото 1980-х годов

Один из районов Киева – Деснянский был образован в 30 декабря 1987 года. Но первый дом, его более известную часть – Троещины построили значительно раньше, а заселять его начали с 1983 года.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, какой была эта местность в те годы.

"Только что застроена Троещина, 1980-е. Чтобы дома не были однообразными, их решили как-то украсить. Сначала узор хотели выложить плиткой, но экономия победила. Тогда фасады покрасили, однако они быстро потускнели. Несмотря на это, цветные дома еще называют "Попугаями", а голубые – "Голубками", – уточнили в сообществе.

Троещина – историческая местность Киева на левом берегу Днепра. Простирается вдоль Десенки (рукав Днепра) в сторону Десны, близ урочища Бобровня. Является продолжением Выгуровщины.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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