В сети показали, как выглядела Припять до Чернобыльской катастрофы. Уникальные фото

Город Припять в Киевской области был основан в далеком 1979 году. Оно считалось одним из самых комфортных для жизни во всем СССР, однако авария на ЧАЭС сделала его безлюдным памятником Чернобыльской катастрофы.

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Старые фото опубликовали на странице Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в социальной сети Facebook. Сегодня доступ в город закрыт для гражданских.

"Припять - один из самых молодых городов Украины, основанный 4 февраля 1970 года. Он появился не случайно: его строили как идеальный город для работников Чернобыльской атомной электростанции, которая должна была стать символом научного прогресса. До аварии город считался одним из самых комфортных для жизни во всем СССР", – рассказали в агенте.

В городе были широкие проспекты, а для отдыха жителей был построен дворец культуры "Энергетик", кинотеатры, бассейны, спортивные комплексы, парк аттракционов, танцплощадки, яхт-клуб.

К сожалению, в ночь на 26 апреля 1986 года, примерно в 1:23:47, произошла страшная техногенная экологическо-гуманитарная катастрофа. Она была вызвана двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины.

На опубликованных фото можно увидеть, каким был город до взрыва на ЧАЭС. Это молчаливые, однако, невероятно важные свидетели того, какой была когда-то жизнь в Припяти.

"Мы не сможем вернуть время назад, но мы сможем окунуться в воспоминания. Воспоминания из-за фотографий, предоставленных припятчанами из личных архивов. Большинству этих фото нет в интернете. Счастливые, улыбающиеся лица, свадьбы, детишки с "нашего двора", друзья и коллеги вместе. фото: Натальи Ходымчук, семье Патраковых, Людмиле Джулай, Ирине Плюсниной, Светлане Зуйко, Владимиру Патракову", – добавили в ДАЗВ.

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