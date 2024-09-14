В сети показали, как выглядела первая многоэтажка Троещины в Киеве. Фото середины 1980-х годов

Деснянский район Киева был образован 30 декабря 1987 года. Но первое здание, его более известной части – Троещины, было построено значительно раньше и начало заселяться с 1983 года.

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Архивное фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Дому уже более 40 лет.

"Первый дом на массиве Троещина. Заселялся с 1983 года. Один из местных "пентагонов". Новоселы вспоминают как отовсюду были только сплошные пески… Улица Закревского, 27/2", – говорится в сообщении.

Троещина – историческая местность Киева на левом берегу Днепра. Простирается вдоль Десенки (рукав Днепра) в сторону Десны, близ урочища Бобровня. Является продолжением Выгуровщины.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

В Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали построение неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня немногие из жителей столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотой можно было насладиться, катаясь на трамвае, сочетавшем "нижнюю" и "верхнюю" части города.

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