В сети показали, как выглядела одна из известных частей Подола в Киеве 130 лет назад. Уникальное фото

Пересечение киевских улиц Глубочицкой и Верхний и Нижний Вал является неотъемлемой частью Подола и его истории. Благодаря старинному фото мы можем увидеть, как выглядела эта местность в 1890-х годах.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"Улицы Верхний и Нижний Вал на пересечении с улицей Глубочицкой. 130 лет назад", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно хорошо рассмотреть, какой тогда была эта историческая местность Киева, а также ее застройку.

Улица Глубочицкая известна с конца XVIII века как часть древнего пути от Подола на Житомирскую дорогу, который еще называли Быховской дорогой от небольшой местности Быховщина на этой трассе. Название улицы происходит от ручья Глубочица, известного со времен Киевской Руси.

В свою очередь, улицы Верхний и Нижний Вал служили северной границей города в литовскую эпоху.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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