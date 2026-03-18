Очередное фиаско Кремля: в Риме отменили выступление любимой балерины Путина, которая родилась в Украине

Известную российскую балерину-путинистку Светлану Захарову исключили из танцевального гала-концерта, который начинается в этом месяце в Риме. Как говорят организаторы, решение было принято из-за "очередного политического спора" относительно участия артистов из РФ в культурных мероприятиях в Италии.

Об этом пишет Reuters. Захарова должна была выступить на гала-концерте Les Etoiles в итальянской столице 20-21 марта.

Организаторы гала-концерта заявили, что, принимая решение об исключении Захаровой, они получили "официальные сообщения... в которых подчеркивалась символическая ответственность культурных институтов в нынешних условиях".

Кто именно прислал эти сообщения, не уточняется. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони является решительной сторонницей Украины в войне и санкций против России, отмечает Reuters.

Существует риск того, что мероприятие будет "неправильно понято или использовано", добавили организаторы, хотя они и надеялись "наладить связи с помощью искусства".

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини, чья ультраправая партия "Лига" имела тесные связи с партией Путина "Единая Россия" до начала войны в Украине, раскритиковал исключение Захаровой, заявив о "русофобии".

"Мы должны приложить усилия, чтобы прекратить эту войну. Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решает конфликт, а лишь усложняет его", – сказал он.

Чем "отличилась" Светлана Захарова

Как известно, звезда московского Большого театра, которая родилась в Украине, является активной сторонницей российского диктатора Владимира Путина. В 2024 году она стала его доверенным лицом.

Также Светлана Захарова является членом партии "Единая Россия" и с 2014 года открыто поддерживает агрессию РФ против Украины, в частности аннексию Крыма.

Мы рассказывали, что 20 и 21 января любимая балерина Путина Светлана Захарова должна была выступить в театре Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции, Италия, вместе со своим мужем, скрипачом Вадимом Репиным. Однако показать постановку Pas de deux for leges and fingers артистам из РФ не удалось, ведь концерт был отменен.

Как сообщал OBOZ.UA, российского оперного певца Ильдара Абдразакова, который является доверенным лицом диктатора Владимира Путина, "наказали" в Италии из-за прокремлевской позиции. Ему не разрешили выходить на сцену главного музыкального театра города Верона Teatro Filarmonico.

