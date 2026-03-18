Между дешевым газом и дорогой свободой: какие главные вызовы саммита в Брюсселе для Украины и ЕС

Саммит лидеров Европейского союза 19-20 марта в Брюсселе произойдет в момент, когда для ЕС практически не осталось "внешних" кризисов – все они уже стали внутренними вызовами. Война России против Украины больше не воспринимается как отдаленный конфликт на восточном фланге, а превратилась в ключевой фактор, определяющий экономическую политику, архитектуру безопасности и даже политическое единство ЕС. Параллельно обострение на Ближнем Востоке бьет по энергетическим рынкам и заставляет европейские столицы снова считать цену собственной стратегической зависимости. Все это накладывается на внутренние противоречия в самом Евросоюзе, где отдельные государства все откровеннее используют право вето как инструмент политического торга.

Фактически Брюссель оказался в ситуации, когда любое решение – от финансовой помощи Украине до санкций против России – выходит за пределы технической дискуссии и становится тестом на способность ЕС действовать как единое целое. Именно поэтому повестка дня саммита выглядит настолько перегруженной: за каждым пунктом стоит не только конкретная проблема, но и более широкий вопрос – сможет ли Европейский Союз сохранить политическую субъектность в мире, где геополитика снова определяется силой, ресурсами и скоростью принятия решений.

В этом смысле нынешняя встреча лидеров ЕС – это не просто очередной этап координации позиций. Это попытка найти баланс между принципами и прагматизмом, между экономической выгодой и рисками безопасности, а главное – между амбицией быть глобальным игроком и реальными ограничениями, которые все чаще диктуют как внешние партнеры, так и внутренние оппоненты.

О главных вызовах саммита в Брюсселе для Украины и Европы – в материале OBOZ.UA.

Война России против Украины

Одной из ключевых тем саммита станет война России против Украины. Европейские лидеры будут обсуждать дальнейшую военную, финансовую и политическую поддержку Киева, а также долгосрочную стратегию по украинскому направлению. В Брюсселе все больше осознают, что война переходит в затяжную фазу, а значит поддержка Украины должна иметь не только краткосрочный, а системный характер.

В центре дискуссии окажется вопрос стабильности украинской экономики. Украинский бюджет в значительной степени зависит от внешней помощи, и для ЕС становится принципиально важным обеспечить долгосрочное финансирование, которое позволит Киеву удерживать экономическую стабильность, финансировать государственные расходы и поддерживать функционирование критической инфраструктуры в условиях войны.

В то же время речь будет идти и о военной составляющей помощи. Европейские страны пытаются ускорить производство боеприпасов, систем противовоздушной обороны и другого вооружения, необходимого Украине. Однако именно эта тема обнажила одну из главных проблем Европы – ограниченные возможности оборонной промышленности. Именно поэтому дискуссия о помощи Украине все теснее связывается с более широкой темой развития европейского военно-промышленного комплекса.

Не менее важным элементом дискуссии станет вопрос санкционной политики в отношении России. В Евросоюзе обсуждают как усиление существующих санкций, так и механизмы их обхода, которые активно использует Москва. Для Брюсселя становится все более очевидным, что санкционная политика требует не только новых решений, но и более жесткого контроля за их выполнением.

Проблема пакета на 90 млрд

Отдельным сложным вопросом саммита станет большой финансовый пакет для Украины объемом около 90 миллиардов евро. ЕС пытается создать долгосрочный механизм поддержки, который позволит стабилизировать украинскую экономику и финансировать бюджетные расходы.

Впрочем, решение заблокировано политическим фактором. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет о готовности блокировать как финансовую помощь, так и новые санкции, привязывая свою позицию к восстановлению транспортировки нефти через "Дружбу". В Киеве эти аргументы отвергают, называя их политическими. Эту позицию, хоть и менее агрессивно, разделяет и премьер Словакии Робер Фицо.

Накануне выборов Орбан использует конфликт с Украиной как инструмент мобилизации электората: риторика об "энергетической безопасности" и "втягивании в войну" становится частью предвыборной кампании. В этой логике блокирование помощи Киеву превращается в элемент торга с Брюсселем. В результате ЕС оказывается перед выбором: либо искать компромисс с Будапештом, что трудно из-за выборов в Венгрии, либо обходить вето через альтернативные механизмы – межправительственные договоренности или разбиение пакета на меньшие программы без участия противников пакета.

Встреча на фоне внутренних проблем единства

Да, Евросоюз скорее всего найдет способ предоставить Украине финансирование в обход Венгрии и Словакии, но сама ситуация показывает, что Брюссель в своем доме не является хозяином. Идея с кредитами от отдельных стран Евросоюза давно уже обсуждалась, но Брюссель не хотел ее реализовывать. Именно из-за имиджевого ущерба, особенно в контексте геополитических амбиций, которые декларирует Евросоюз. Когда из-за позиции абсолютного меньшинства блок не может даже свои деньги направить, хотя этого хочет.

Для Дональда Трампа и Владимира Путина это привлекательная ситуация. Вашингтон и Москва поняли, что с помощью Венгрии или Словакии, а иногда и Чехии можно блокировать решения Евросоюза и расшатывать его. И этим активно будут пользоваться.

Глава дипломатии ЕС, которая ранее неоднократно указывала на стремление Москвы разделить ЕС, обвинила и Трампа в желании "расколоть" Европу.

"Всем важно понимать, что США очень четко согласились расколоть Европу. Им не нравится Европейский союз", – сказала Каллас в интервью Financial Times. По ее словам, для достижения своей цели Трамп применяет тактику "противников" Брюсселя – глава Белого дома использует экономические угрозы и тарифы, а также отыгрывает зависимость Европы от США в вопросах обороны и безопасности.

Глава европейской дипломатии признала, что 27 стран-членов ЕС расходятся во мнении относительно того, как должны строиться отношения с Вашингтоном. Однако, она призвала решать вопросы не на двусторонней основе, а вместе. "Им не нравится наше совместное присутствие, потому что, находясь вместе, мы являемся равными силами", – сказала Каллас.

Европа между дешевым газом и дорогой свободой

Одной из ключевых тем саммита станет экономическая конкурентоспособность ЕС. Взлет цен на нефть более чем 100 долларов за баррель на прошлой неделе вернул Европу к темным дням 2022 года, когда полномасштабное вторжение России в Украину вызвало массовый рост цен на энергоносители по всему блоку.

Именно поэтому лидеры ЕС посвятят значительную часть своей встречи обдумыванию того, как компенсировать влияние роста цен на энергоносители на европейские домохозяйства и бизнес. Фактически речь идет уже не только об экономике, а о геополитическом весе Европы.

"Крайне важно уменьшить влияние войны на цены", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита.

Впрочем, перед саммитом появились тревожные сигналы. На фоне высоких цен вновь активизировалась тема возвращения российских энергоресурсов. Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился к Урсуле фон дер Ляйен с предложением возобновить поставки газа и нефти, разослав аналогичные письма лидерам ЕС.

В некоторых столицах эта логика находит поддержку. Премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Евросоюз должен договориться с Владимиром Путиным, чтобы получить дешевые энергоносители и завершить войну. По его словам, стратегия одновременной поддержки Украины и экономического давления на Россию не работает без США: "остается только заключить сделку". Он также признал, что часть европейских лидеров думает так же, но избегает публичных заявлений. Так, через несколько дней, бельгийский лидер несколько подкорректировал свою позицию, заявив, что нормализация отношений с РФ возможна лишь после окончания войны в Украине, но неприятный привкус остался.

Подобная дискуссия продолжается и в Италии. Вице-премьер Маттео Сальвини призывает к "прагматизму" и смягчению санкций, ссылаясь на подход США. Зато глава МИД Антонио Таяни настаивает: ограничения должны действовать, пока Россия не согласится на прекращение огня.

Именно это противоречие – между экономической выгодой и политической принципиальностью – становится главным нервом саммита. Оно обнажает глубокий разлом: Европа продолжит изолировать Москву или постепенно вернется к диалогу с Кремлем на условиях Путина.

Ближний Восток: Европа на распутье

Ситуация на Ближнем Востоке станет одним из ключевых блоков саммита, ведь для ЕС это уже не просто дипломатия, а прямой экономический вызов. Регион остается центром мирового энергорынка, и любая эскалация в Персидском заливе мгновенно повышает цены на нефть и газ, ударяя по европейской экономике, которая после отказа от российских ресурсов зависит от диверсификации поставок.

Параллельно ЕС пытается сохранить роль дипломатического игрока, обсуждая инициативы урегулирования, гуманитарную помощь и координацию с союзниками, хотя все очевиднее, что "иранское испытание" Европа провалила – без решительного ответа, без влияния ни до войны, ни во время нее.

На этом фоне отдельное напряжение создает позиция США. Дональд Трамп фактически требует от союзников участия в конфликте вокруг Ормузского пролива, предупреждая о "плохом будущем" для НАТО в случае отказа. Это сигнал: Вашингтон ожидает не только поддержки, но и прямого военного участия. Однако реакция Европы сдержанная – министры иностранных дел ЕС уже дали понять, что не готовы участвовать в операции. Во многих столицах помнят опыт Ирака и не спешат вступать в новую войну.

Ситуацию осложняет и политический контекст. За первый год своего президентства Трамп неоднократно жестко критиковал НАТО и европейских союзников, перекладывая на них значительную часть финансовых расходов, в частности в вопросах поддержки Украины. В результате сегодня у Европы нет особого желания автоматически следовать за Вашингтоном в новом конфликте. В итоге ближневосточная тема становится для Европы тестом стратегической автономии: способен ли ЕС действовать самостоятельно в глобальных конфликтах, а не только следовать за Вашингтоном.

Перевооружение: новая оборонная стратегия континента

Еще одним ключевым направлением саммита станет развитие европейской обороны и военно-промышленного комплекса. В Брюсселе все откровеннее признают: длительная ставка на гарантии безопасности США привела к хроническому недофинансированию собственных оборонных возможностей. Война в Украине окончательно разрушила иллюзию стабильности, заставив ЕС переходить от деклараций к системному наращиванию военной силы.

Дополнительным фактором давления стала эскалация на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть фактически подпитывает российский бюджет, усиливая позиции Владимира Путина даже на фоне военных трудностей. В то же время увеличение спроса на американское вооружение для других театров боевых действий создает риск дефицита поставок как для Украины, значительная часть которых финансируется европейцами, так и для самой Европы.

В этой ситуации дипломаты все чаще говорят о необходимости перехвата инициативы собственной оборонной промышленностью. Речь идет не только о покрытии внутренних потребностей, но и о поддержке Украины через интеграцию ее производственного потенциала в европейские цепи. Показательно, что Киев уже предлагает партнерам технологии и сотрудничество, в частности в сфере противодеронной борьбы.

Эти настроения отражены в проекте выводов саммита, где впервые появляется жесткая риторика о "решительных изменениях" в развитии оборонного сектора. В то же время ключевой вопрос остается открытым: способна ли европейская промышленность быстро масштабироваться в соответствии с растущим спросом.

В итоге оборонная дискуссия выходит за пределы сугубо военной тематики. Речь идет о стратегическом выборе: станет ли Европейский Союз самостоятельным игроком в сфере безопасности или и в дальнейшем будет оставаться зависимым от США.

ЕС опоздал с решением о противодействии вето Орбана

Очередной саммит ЕС станет вызовом для блока. Вопрос в том, что Венгрия последовательно блокирует не только украинские вопросы, она ставит палки в колеса и общеевропейским темам. Виктор Орбан – это уже не просто проблемный партнер ЕС, а системный игрок, который действует в логике российского влияния. И именно поэтому нынешняя ситуация для Европы является принципиальной — это вопрос не только поддержки Украины, но и способности ЕС сохранять единство. Тем более на фоне выборов в Венгрии, где Орбан фактически превращает внешнюю политику в элемент предвыборной борьбы. Вопрос финансовой помощи Украине здесь становится не только экономическим или связанным с безопасностью, но и политическим маркером – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

По мнению эксперта, ожидать, что Орбан добровольно изменит позицию до выборов, наивно. Это часть его кампании. Максимум – это кулуарный маневр, если появится реальная угроза потери влияния. Но рассчитывать на это не стоит, особенно учитывая присутствие российского влияния в венгерской политике. Если же Европа найдет механизм обойти вето, это будет не просто техническое решение – это будет демонстрация того, что влияние Орбана имеет пределы.

"Европа опоздала с жесткими решениями по Венгрии и получила проблему единства, которая подрывает устойчивость блока. И это более широкая проблема. ЕС долгое время избегал радикальных шагов – в том числе и механизма лишения права голоса. Когда-то Венгрию прикрывала Польша, опасаясь аналогичного сценария для себя. После 2022 года ситуация изменилась, но появились новые факторы – Словакия, сложная внутренняя динамика в самой Польше, потенциальные колебания Чехии. Теперь ЕС вынужден искать сложные обходные механизмы там, где раньше мог действовать прямо. И ключевой вопрос здесь – переход от консенсуса к квалифицированному большинству. Потому что в условиях растущих угроз – от России до глобальной конкуренции с США и Китаем – старая модель принятия решений просто перестает работать", - отмечает Александр Леонов.

В то же время, по его мнению, Европа постепенно приходит к осознанию собственной субъектности. И это проявляется не только в оборонной политике или энергетике, но и в готовности открыто оппонировать США. Показательно, что даже риторика Трампа начинает использоваться самими европейцами – но уже против него.

Что касается российских энергоносителей, то Александр Леонов считает, что здесь Европа проходит долгий и болезненный тест еще с 2014 года. Несмотря на постоянные дискуссии, стратегическая линия на отказ от российской энергетики сохраняется. В этом контексте все это упирается в главное: России критически важно, чтобы Европа согласилась на любые договоренности и сняла санкции. Именно поэтому Москва инвестирует ресурсы не только в политику, но и в формирование дискурса – через экспертов, медиа, политические круги.

"Поэтому мы и получаем накануне саммита комментарии о том, что нужно начать дискуссию о возвращении российских энергоресурсов в ЕС", – констатировал Александр Леонов.