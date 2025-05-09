В сети показали, как выглядела Киево-Печерская лавра на старых фото. Уникальные снимки

Киево-Печерская лавра является одним из символов столицы и одним из старейших монастырей Украины. Благодаря работам неизвестных фотографов мы можем увидеть это место с разных ракурсов и разных времен

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, какой была эта локация около 100 лет назад.

"Киево-Печерская лавра на старых фото", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть монастырь с разных ракурсов и разных времен – скорее всего все снимки были сделаны до начала 1920-х годов.

Киево-Печерская лавра – киевский православный монастырский комплекс. Один из крупнейших христианских центров Украины, выдающийся памятник истории и архитектуры. Лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются ею на правах аренды. Основана в 1051 году как пещерный монастырь за пределами Киева. Свое название получила от пещер, где поселились первые его жители.

Напомним, в далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой - в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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