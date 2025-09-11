В сети показали, как выглядела Европейская площадь в Киеве около 100 лет назад. Фото

В наши дни Европейскую площадь в Киеве невозможно представить без автомобильной развязки в форме кольца и Арки Свободы украинского народа на заднем плане. Но в 1920-х годах здесь ездили трамваи, а вместо флагштока можно было увидеть павильон.

Видео дня

Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Площадь III интернационала – ныне Европейская площадь. Вероятнее всего, фото сделано в конце 1920-х", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть как здание филармонии, которая, к счастью сохранилась до наших дней, так и павильон почти в центре площади. Кроме того, на этой локации еще есть несколько трамвайных линий – в сторону Подола, улицы Михаила Грушевского и Крещатика.

Европейская площадь – площадь в Шевченковском районе Киева, транспортный узел. Местность, где она расположена, в XVII веке называлась Евсейковой долиной. С XIX века это место известно под названием Конная площадь, поскольку здесь устраивались конные ярмарки. Собственно площадь сформировалась здесь в начале XIX века при дороге, соединявшей Подол и Печерск.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!