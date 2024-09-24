В сети показали, как выглядел зимой известный бульвар в центре Киева в начале 1960-х годов. Фото

Бульвар Леси Украинки возник в конце 1950-х годов на месте незастроенных территорий между улицами Госпитальной и Новогоспитальной. Неизвестный фотолюбитель зимой в начале 1960-х годов сделал серию фотографий этой известной улицы Киева.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация более 60 лет назад.

"Строится бульвар Леси Украинки. Начало 60 лет", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть не сохранившуюся до наших времен трамвайную линию, да и сам бульвар, который тогда активно застраивали.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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