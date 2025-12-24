В сети показали, как выглядел зимний Киев на открытках 1900-х годов. Фото

Старинные открытки являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева. В частности столичным издательствам мы можем увидеть, каким был город зимой 1900-х годов.

Фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Город сильно изменился за более чем 120 лет.

Взгляд в прошлое

"Зимний Киев на открытках 1900-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть и узнать фуникулер, памятник Владимиру Великому и одноименный парк, а также Крещатый парк, который тогда назывался Купеческим садом. Старые фотографии хорошо сохранили и передают атмосферу настоящей зимы.

Немного истории столицы

Крещатик, является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого более 40 лет находился один из самых сладких магазинов города – "Украинские лакомства". Это культовое место долго было символом вкуса детства.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

