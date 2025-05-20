В сети показали, как выглядел Печерск в Киеве в 1988-1993 годах. Старые фото

Печерский – самый маленький по территории и населению район города Киева, однако он является излюбленным местом прогулок жителей и гостей города. Благодаря старым фото мы можем увидеть, каким был центр в 1988-1993 годах.

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Уникальные снимки на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал первый в независимой Украине киевский городской голова Леонид Косаковский. Центр города изменился за эти годы.

"Печерск в 1988-1993 годах", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, в частности, Мариинский парк, Выдубицкий монастырь, Европейскую площадь и другие места района.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны - Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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